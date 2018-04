Zaterdag 14 April 2018 (KN.12.2)

7:00   Aljazeera Nieuws

10:30 Sport:Voetbal:Bubdesliga Soccer:VfB Stuttgart x Hannover 96

12:30 Cartoons

14:00 Sport:Voetbal:Telesur-SVB 1ste Divisie Competitie:PVV x Voorwaarts

16:05 Kinderfilm:Scooby-Doo Moon Monsters Madness

17:25 The Worlds Biggest Flower Market

18:30 Lets Go Local

19:00 ATV Nieuws

19:40 Super Hit Top 10

20:10 Truth Be Told

20:40 Africas Giant Killer

21:45 Richting

22:00 Grimm

22:45 Mind Games

23:30 Tv.film:Fifty Shades Freed

(Wijzigingen Voorbehouden)