ATV KN.12.2 Woensdag 11 April 2018

07:00 Aljazeera Nieuws

12:00 Cartoons

14:00 Dames Basket Kampioenschappen (Game.2)(Herh.)

15:30 Cartoons

16:30 Panorama

17:20 Suri Tunes

18:20 Fitness:Shaun T Insanity Workout Cardio Recovery

19:00 ATV Nieuws

19:40 Wat te doen met een Barkie

19:45 Kevin Can Wait

20:05 In Gesprek Met..

20:55 Timber Kings

21:45 Caribbean Newsline

22:15 Doc.:Animals that will Kill You

23:00 Bull

23:45 Preacher

00:30 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)