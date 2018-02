07:00 Aljazeera Nieuws

12:00 Cartoons

16:30 Suri Tunes

17:30 Trollhunters

18:20 Fitness:Shaun T Pure Cardio

19:00 ATV Nieuws

19:40 Documentaire:Chinese New Year:The Biggest On Earth

20:45 The Mysteries Of Laura

21:30 Fast ‘N Loud

22:15 Caribbean Newsline

22:45 The 100

23:00 The Punisher

00:05 Einde Uitzending ATV (KN.12.2)

(Wijzigingen Voorbehouden)