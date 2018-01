ZONDAG 21 JANUARI 2018 // ATV(KN.12.2)

07:00 Aljazeera Nieuws

12:00 Cartoons

14:00 Sport:Voetbal:Telesur-SVB 1ste Divisie Competitie:WBC X Nishan 42

16:30 Doc.:China In Six Easy Pieces

17:30 Mickey and the Roadster Racers

18:00 So You Think You Can Dance

19:30 Last Man Standing

19:55 Progr.:Richting (Herh.)

20:05 Entnm.:Lady Gaga at Radio 1 Big Weekend

21:10 Puerto Latino Internacional

21:40 Crossing Lines

22:25 Black Sails

23:20 Tv.Film:Return To Sender

01:00 Einde Uitzending

(Wijzigingen Voorbehouden)