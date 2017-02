Woensdag 01 Februari 2017 7:00 BBC Nieuws 7:35 Bribi Ministries 8:10 Fitness : Shaun T Dance Party Booty Shakin 9:00 Caribbean Newsline 9:35 Chopped 10:20 Tv.film : Shark Lake 12:00 BBC Nieuws 12:40 In Gesprek Met 13:26 Tiny House Nation 14:10 Super Hit Video : Super Pop Clips 15:15 Documentaire : What Plants Talk About 16:15 Tv.film : Sixteen Candles 18:00 ATV Nieuws 18:45 Surifatu 19:20 Documentaire : Global Gardener : In The Tropics 20:00 Fish Finder 20:35 Science Of Stupid 21:10 Code Black 22:02 Trekking : Lotto / Lotto Plus / Tek.2 / Double Tek.2 / Match.3 / High.5 22:10 Cyberwar 22:36 Blindspot 23:22 Total Divas 00:06 Caribbean Newsline 00:37 ATV Nieuws 01:15 Einde Uitzending ATV (KN.121) (Wijzigingen Voorbehoud