ATV KN.12.1 Vrijdag 3 Februari 2017 7:00 BBC Nieuws 7:35 Steven Reyme Ministries 8:10 Fitness : Shaun T Insanity Friday Round 9:00 Caribbean Newsline 9:35 Yu Yu Hakisho (afl.26) 10:00 Hell’s Kitchen U.S. 10:45 The Looney Tunes Show 11:1 0 ATV Sports 12:00 BBC Nieuws 12:40 Jessie 13:30 Building Dream Homes 14:05 Super Hit Top 10 15:00 Whazzz Up ??? 15:45 Team Ninja Warrior 16:30 Doc.: Tribe 17:30 SZF Magazine 18:00 ATV Nieuws 18:50 Sarnami TV 20:00 Black-Ish 20:30 Doc.: Machines how the work 21:00 Scorpion 21:55 Trekking : PayDay / Tek.2 / Double Tek.2 / Match.3 / High.5 22:05 Tap A Bankstel 23:10 Tv.film : Lost After Dark 00:45 Caribbean Newsline 01:15 ATV Nieuws 01:55 Einde Uitzending ATV (kn.12.1) (Wijzigingen Voorbehouden)